Lazio, Bonanni: "A volte bisognerebbe fare mea culpa invece di cercare alibi"

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio di mister Sarri che non si ripete dopo il successo contro il Verona e cade contro il Sassuolo a una settimana dal derby contro la Roma. Sul tema e sulla prestazione dei biancocelesti ecco il pensiero di Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio.

"La Lazio ha fatto molto male. Si pensava che dopo un 4-0 al Verona si potesse vedere qualcosa, mentre contro il Sassuolo è stata una partita brutta. È inutile anche in questo caso che Sarri si lamenti, perché questa squadra può battere il Sassuolo. A volte invece di cercare alibi bisognerebbe fare un mea culpa", queste le sue parole.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.