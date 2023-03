Lazio, Borghi incorona Immobile: "Attaccante epocale, è inaccettabile che..."

Fonte: DAZN

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Borghi incorona Ciro Immobile. Uno dei migliori attaccanti che il nostro calcio abbia mai conosciuto e che spesso non viene riconosciuto come tale. Il noto giornalista ha speso bellissime parole per il capitano della Lazio negli studi di DAZN mentre si eleggeva il miglior numero 9 italiano nella storia. Alla fine a vincere è Gianluca Vialli arrivato in finale con Bobo Vieri. Eppure anche Ciro merita una menzione d'onore: "E' uno dei rarissimi casi di centravanti per il quale sembrano non valere i numeri. Noi pesiamo i centravanti dai gol e Immobile, tra i 100 migliori marcatori della Serie A, ha la quarta miglior media di gol segnati per partite giocate. Quello più recente con una media migliore della sua se n'è andato nel '58. Ciro è un attaccante epocale come numeri. Ha 12 gol in meno di Baggio con 150 partite in meno in Serie A. E' veramente strano, per me inaccettabile, che venga giudicato a prescindere da questi numeri che sono assolutamente determinanti per capire di chi stiamo parlando".