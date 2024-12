Lazio, con l'Atalanta occhio ai diffidati: in due a rischio per il derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria col Lecce ha risollevato gli umori in casa Lazio, il ko rimediato all'Olimpico con l'Inter ora è solo un brutto ricordo, e riportato fiducia in vista del prossimo big match con l'Atalanta in casa. La gara è in programma il 28 dicembre alle 20:45. Occasione importante per i biancocelesti, per chiudere l'anno positivamente e arrivare con maggiore positività al derby del 5 gennaio. A tal proposito, la squadra di Baroni dovrà prestare particolare attenzione ai cartellini nell'incontro con la Dea, Gila e Isaksen in particolare. Lo spagnolo e il danese sono in diffida e se dovessero rimediare un giallo saranno poi costretti a saltare la stracittadina.

