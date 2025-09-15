Lazio, cos'è successo sul gol del Sassuolo? L'analisi di Sarri sulla difesa

Il colpo di testa di un indisturbato Muharemovic, poi la devizione sotto porta di Fadera. Il gol segnato dalla Lazio contro il Sassuolo ha lasciato non poche perplessità nell'ambiente biancoceleste, per un atteggiamento difensivo assolutamente rivedibile. Ad analizzare la rete segnata dalla squadra di Fabio Grosso ci ha pensato, intervenendo il giorno dopo ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Maurizio Sarri: "Il gol subìto? La traiettoria a uscire si poteva fare meglio, è colpa nostra che abbiamo abbassato Guendouzi per la posizione di un loro giocatore nel nostro castello a zona. È un po' anche colpa nostra, la palla era lenta e poteva essere attaccata".

