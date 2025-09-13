Lazio, cosa servirà per battere il Sassuolo? La spiegazione di Sarri in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra la sua Lazio e il Sassuolo, valida per la terza giornata di Serie A, Maurizio Sarri ha spiegato cosa servirà per avere la meglio contro i neroverdi.

"Con il Verona abbiamo anche palleggiato, a differenza di quanto faccio nel precampionato e a Como. Abbiamo attaccato gli spazi. Il palleggio se ci serve per aprire gli spazi e attaccarli con o senza palla va benissimo, se è fine a se stesso non va bene. Il misto per noi deve diventare importante, il palleggio serve per aprire spazi e attaccarli a 35 all'ora".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.