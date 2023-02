Lazio, dove vedere i sorteggi di Conference League: tutti i dettagli

Gli ottavi di Conference League abbracciano la Lazio dopo essersi qualificata contro il Cluj. Infatti, oggi a partire dalle ore 13.00 andrà in scena il sorteggio per la rosa di Maurizio Sarri e scoprire chi saranno le loro prossime avversarie (qui tutte le informazioni). La Lazio giocherà l'andata il 7 marzo in casa in quanto non sarà testa di serie, per questo i tifosi biancocelesti vogliono evitare di scontrarsi con West Ham e Villarreal.

Dove sarà possibile seguire i sorteggi di Conference League in Tv?

I sorteggi saranno visibili sulla piattaforma di DAZN per i rispettivi abbonati, a partire dalle ore 13:00 nell'apposita finestra "Ottavi di finale | Sorteggio". Non solo, per chi ha sottoscritto l'abbonamento con Sky, l'evento sarà possibile seguirlo anche su canale 200 di Sky Sport 24.