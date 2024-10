Lazio, Focolari: "Con Sarri non mi divertivo, con Baroni si! Devo dire che..."

Parola a Furio Focolari, che nel post partita di Lazio - Genoa si è espresso sulla gestione di Baroni e sulla prestazione dei biancocelesti. In particolare ha fatto il paragone tra l'attuale tecnico e Maurizio Sarri come stile di gioco, soffermandosi anche su diversi singoli. Ecco cosa ha detto: “Mi sono divertito anche io. Voglio dire una cosa: quando c’era Sarri non mi divertivo. Ora non mi accordo del tempo che passa durante la partita. La Lazio ha giocato una grande partita anche con piccoli momenti di sofferenza. Importante il cambio di Baroni con l’ingresso di Vecino. Devo dire che Rovella è stato sontuoso, da nazionale, e questo Nuno Tavares è di un livello pazzesco, un giocatore di una categoria unica. Straordinario anche Pedro che ha fatto delle giocate importanti. Pelo nell’uovo: alcuni cambi un pochino in ritardo".

"Secondo me Dia, con questa formazione iniziale, un poco soffre la posizione in campo. In ogni caso una Lazio da promuovere assolutamente. Castrovilli dovrebbe avere più minuti in campionato non essendo nella lista dell’Europa League. Oggi Patric mi ha fatto venire qualche brivido in difesa perché non è stato sempre pulito nei suoi interventi. Baroni è diverso da Conte. Lui ha capito che l’occasione era enorme ma non ha avuto paura e se la gioca con viso aperto con tutti".