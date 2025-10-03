Lazio, Gila: "Vincere contro il Genoa dopo il derby era fondamentale"

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali biancocelesti in vista di Lazio - Torino, Mario Gila è tornato sulla vittoria di Marassi contro il Genoa, arrivata dopo una settimana difficile dovuta alla sconfitta nel derby.

"Cosa ha lasciato la vittoria di Genova? Tante cose, perché venivamo da una settimana difficile. Vincere su un campo come quello del Genoa era fondamentale e ora ci permette di affrontare la gara contro il Torino in modo più positivo".

