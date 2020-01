Lazio, Giudice Sportivo: Immobile entra in diffida. Squalifiche in casa SPAL

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in seguito alla seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. In seguito al derby della capitale, Lazio e Roma sono state punite con un'ammenda di 3mila euro "per avere i suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco un pedardo e un bengala". Nessun giocatore espulso nella Lazio, nessuno squalificato in vista del prossimo impegno contro la Spal . Uniche note in casa biancoceleste sono le ammonizione a Ciro Immobile e a Luiz Felipe che entrano in diffida, unendosi ai già diffidati Cataldi, Acerbi e Radu. Nella SPAL (prossimo avversario della Lazio) invece sono squalificati, e quindi indisponibili, Petagna e Valoti.

Pubblicato il 28/01 alle 13.45