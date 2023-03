Lazio, gli strani casi di Immobile e Zaccagni: gli unici bomber italiani non convocati da Mancini

RASSEGNA STAMPA - Siccità di bomber italiani in Serie A. Mentre Osimhen potrebbe diventare il primo capocannoniere africano, per trovare il primo italiano nella classifica marcatori bisogna scendere al nono posto condiviso da Immobile e Zaccagni, insieme a Beto e Dybala. I due attaccanti biancocelesti hanno realizzato 9 gol a testa in campionato. Nessuno di quelli a disposizione di Mancini ha fatto meglio, eppure nessuno dei due è a Coverciano in ritiro con gli Azzurri. I motivi sono ben diversi: Ciro è stato tenuto fuori dalla lista per motivi fisici. Il capitano non è ancora al meglio dopo l'ennesimo infortunio stagionale e ha preferito proseguire le terapie a Roma. Per Zac invece si tratta di motivi comportamentali. Mancini non ha ancora digerito quella fuga dalla Nazionale anticipata di qualche mese fa. Ma se l'arciere dovesse continuare a segnare e incidere così, sarà difficile per il ct non fare un passo indietro.