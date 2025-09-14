Lazio, Ianni a Dazn: "Dobbiamo essere più pericolosi. Rovella e il derby, vi spiego"

La Lazio perde al Mapei Stadium contro il Sassuolo con la rete targata Fadera. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Ianni, vice allenatore di Sarri: “Non è facile per nessuno, la sosta non è un alibi, è mancata qualità negli ultimi metri, per alcuni tratti siamo stati nella metà campo del Sassuolo ma abbiamo concluso troppo poco. Per tratti siamo stati padroni della partita, poi l’occasione di Zaccagni. Loro sono stati più bravi e cattivi nel guadagnare. L’intensità per noi è fondamentale, lo deve essere sempre, quando questa viene meno diventiamo prevedibili nella fase offensiva e vulnerabili. Ci mancava qualcosa per essere pericolosi, eravamo lì ma non riuscivamo a creare per quel che abbiamo prodotto. Fai un buon primo tempo ma crei talmente poco e ti domandi perché, dobbiamo trovare la via dell’essere più pericolosi, siamo una squadra che deve fare dell’intensità la nostra forza.

4-2-3-1 è una soluzione futura? Rovella? La precisione non deve mancare, spesso è mancata nel primo tempo negli ultimi 20 metri con l’ultimo passaggio che fa la differenza. Il modulo è un’alternativa, l’ha utilizzato lo scorso anno, lo conosce, ti porta squilibrio, concedi qualcosa in più e puoi creare qualcosa in più davanti, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. Rovella non stava benissimo prima della partita, era tornato acciaccato, non ho parlato col medico non so le condizioni attuali, spero nulla di grave, l’infiammazione si sarà riacutizzata.

Derby? Abbiamo tante cose da sistemare, sarà una settimana particolare, è difficile e bella una gara del genere. Il popolo si aspetta qualcosa di diverso rispetto a Como e oggi. Lo dobbiamo a noi, alla società e alla gente. C’è da lavorare tatticamente, ma c’è da mettere tanta energia".