Lazio, il fratello di Dele-Bashiru lascia il Watford e vola in Turchia: i dettagli

Nuova esperienza per Tom Dele-Bashiru. Il fratello di Fisayo, centrocampista della Lazio, ha lasciato l'Inghilterra e il Watford per unirsi in prestito alla squadra turca del Gençlerbirliği SK, attualmente ultima in classifica a zero punti dopo quattro partite di campionato. Il calciatore era stato accostato anche ad alcune squadre di Serie A in estate.

