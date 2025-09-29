Lazio, il saluto a Furio Focolari: "Ci siamo amati e scontrati..."

La Lazio saluta Furio Focolari. La società biancoceleste, prima della gara contro il Genoa, ha rilasciato un messaggio per il giornalista sportivo e grande tifoso laziale scomparso all'età di 78 anni. Di seguito la nota: "Ciao Furio, ci siamo detti tante cose, in alcuni momenti ci siamo anche sostenuti, ci siamo amati e scontrati, ma alla fine ci volevamo sempre bene. Oggi giocheremo per ricordarti, cercando di fare bene per te e per tutta la gente laziale che, come te, sa criticare e vivere con noi lo stesso rapporto di amore e confronto. Siamo così: gioie e dolori. In fondo questa è la nostra natura più profonda. Ciao Furio, riposa in pace. La tua Lazio".

