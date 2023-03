Lazio, Immobile corre a Formello: il capitano pianifica il rientro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ciro corre e non si ferma. Il capitano brucia le tappe per tornare. disposizione di Sarri ed essere di nuovo protagonista in questo finale di campionato per trascinare la Lazio a un posto in Champions League. Il mister ha concesso due giorni di riposo al gruppo, in 7 sono partiti con le Nazionali (Romagnoli, Vecino, Marusic, Hysaj, Milinkovic, più Gila e Cancellieri con le rispettive Under 21). A Formello c'è solo Immobile che si allena da solo, torna a correre e a mettere in moto seriamente le gambe. E' stata una stagione difficile e sfortunata per il capitano che però è ancora in tempo per trasformarla in una tutto sommato positiva. Tutto sta in questo rush finale...