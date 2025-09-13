Lazio, in tre salteranno il Sassuolo. Sarri svela quando si opererà Gigot

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Lazio, intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sulle condizioni di alcuni infortunati. Il tecnico toscano si è concentrato anche su i lungodegenti Patric, Vecino e Gigot svelando anche la data in cui il centrale francese si sottoporrà all'intervento di cui vi avevamo parlato in esclusiva.

"Vecino è fuori, Lazzari è fuori, Gigot si opera lunedì. La situazione per noi è pesante. Vecino ha fatto esami che hanno dato esito positivo, ma il campo ha detto che il ragazzo non si sente a posto. Siamo ripartiti con un lavoro diverso, sperando che anche le sue sensazioni vadano a posto nella prossima settimana". E poi ha aggiunto: "In questo momento non abbiamo date fissate, la vicenda di Vecino ci insegna che a volte ci sono divergenze tra l'esame e la clinica del giocatore. Dare una data solo basata sui controlli è pericoloso, le sensazioni del ragazzi diventano una priorità. Speriamo di recuperare Patric tra 7-8 giorni e Vecino la prossima settimana".

