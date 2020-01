Lazio, Inzaghi: "Risposte positive da tutti. Ora testa alla Sampdoria"

Al termine della sfida fra Lazio e Cremonese in Coppa Italia, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "Sono soddisfatto dei ragazzi. L’abbiamo preparata bene nonostante abbiamo avuto pochi giorni. I ragazzi erano concentrati quindi ero tranquillo. Andiamo ai quarti a giocarci una partita secca in trasferta (contro il Napoli ndr), vediamo cosa succederà. Jony ha fatto molto bene, ho avuto le risposte che volevo da lui ma anche da Berisha, Adekanye. Sabato non ci sarà Lulic, speriamo di recuperare qualche giocatore. Patric può fare diversi ruoli. È partito da quinto ed ha finito da terzo. Anche Acerbi può giocare in qualsiasi ruolo. Bene così, ora testa alla Sampdoria". Chiosa finale su Palombi: "Mi ha fatto piacere rivederlo, ci ha dato parecchio fastidio. Sta facendo benissimo in Serie B con la Cremonese e la scorsa stagione con il Lecce. Lui è ancora un nostro giocatore, deve continuare così, si toglierà belle soddisfazioni".