Lazio, l'account Twitter dei Mondiali fa gli auguri a Reina - FOTO

10 anni fa Pepe Reina festeggiava il suo ventottesimo compleanno da neo campione del Mondo, dopo aver battuto l'Olanda in Sud Africa. Ora il portierone spegne 38 candeline in quel di Auronzo di Cadore pronto ad intraprendere la sua nuova avventura sportiva con la maglia della Lazio.

AUGURI MONDIALI - Nonostante siano passati anni, nessuno si può dimenticare l'esultanza dello spagnolo con la coppa in mano. Per questo, l'account Twitter del Mondiale ha voluto celebrare l'estremo difensore scrivendo: "Speriamo che oggi tu stia ridendo tanto quanto lo feci 10 anni fa a Soccer City". Sicuramente il sorriso non è passato a Pepe, che da subito ha portato tanta allegria dentro lo spogliatoio laziale. Sperando che riesca a portare anche trofei importanti come quelli conquistati con la Spagna.