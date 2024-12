Lazio, le decisioni del giudice sportivo: due i biancocelesti sanzionati

TUTTOmercatoWEB.com

La diciassettesima giornata di Serie A si è conclusa e il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito. In casa Lazio, impegnata sabato nella trasferta a Lecce, sono state confermate due ammonizioni. La prima, si legge nel comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega, è rivolta a Loum Tchaouna "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e la seconda a Patric "per comportamento non regolamentare in campo". Il difensore spagnolo, con il cartellino rimediato nella sfida contro i salentini, è arrivato a quota 3 gialli e se nel prossimo incontro, quello di sabato all'Olimpico con l'Atalanta, dovesse essere nuovamente ammonito allora entrerebbe in diffida.

