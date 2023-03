Lazio, le esultanze degli ex: da Veron a Signori, Mauri e Rocchi ultras - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte la Roma per la seconda volta in stagione in campionato e scatena la gioia di tutto il popolo biancoceleste. Euforia anche per i grandi ex laziali che hanno esaltato la vittoria della squadra di Maurizio Sarri. Direttamente allo Stadio Olimpico hanno festeggiato Tommaso Rocchi (versione ultras in Tribuna Tevere) e Stefano Mauri, colui che il 26 maggio alzò in faccia alla Roma la Coppa Italia della storia. Sui social, sotto ai post del profilo ufficiale della società, hanno festeggiato Juan Sebastian Veron, Beppe Signori e Djibril Cissé. La vittoria della Lazio è la vittoria di tutti coloro che hanno il cuore biancoceleste, a Roma e in tutto il mondo.