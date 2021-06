Lazio, Luis Alberto si rilassa alle Maldive: "Benedetto tempo in famiglia" - FOTO

Niente Europeo con la Spagna e allora Luis Alberto si concede un meritato riposo con la famiglia. In attesa di riprendere le attività con la Lazio, il 'Mago' si rilassa alle Maldive con la moglie e i figli e con gli altri membri della sua famiglia. "Benedetto tempo in famiglia", ha scritto lo spagnolo su Instagram, "Anche se oggi Lucas non aveva voglia di fare la foto" ha aggiunto scherzando.