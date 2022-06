Lazio, Marcos Antonio compie gli anni e in Brasile lo festeggiano...con l'inno della Lazio!

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Chissà cosa avrebbe pensato il grande Aldo Donati se avesse saputo che i sui inni sarebbero stati ascoltati anche dall'altra parte del mondo, non necessariamente da cuori laziali. Il nuovo arrivo in casa biancoceleste, Marcos Antonio, festeggia oggi 22 anni e per l'occasione, come è normale che sia per tutti i calciatori, la sua pagina Instagram è stata inondata di auguri. Tra le tante stories ricondivise dal calciatore c'è anche quella di una scuola calcio in Brasile, la "Panico Futebol Clube", a cui, stando a vedere le foto, è molto legato. "Buon compleanno campione! Spero che la tua giornata sia iniziata nel migliore dei modi e che continui ad essere meravigliosa! Voglio che tu sappia che sei un esempio" è la dedica che si legge e in sottofondo l'inno "Vola Lazio Vola" che il calciatore dovrà presto imparare. Insomma, anche a migliaia di chilometri lo sanno, Marcos Antonio è ormai un biancoceleste a tutti gli effetti e le note del nostro inno suonano decisamente meglio di una scontata canzone di "buon compleanno".