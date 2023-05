Lazio, Marcos Antonio: "Voglio fare di più qui. La mia muscolatura..."

La Lazio tiene stretto il secondo posto e si gode la vittoria contro il Sassuolo, mettendo però già la testa al Milan, per il big match in programma sabato a San Siro. Tra le varie note positive di ieri sera c'è sicuramente un Marcos Antonio chiamato dal 1' in regia. Sua la caramella al bacio per Felipe Anderson che poi trasforma nell'1-0. Dopo la vittoria contro la squadra di Dionisi, il centrocampista è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sono sempre pronto per aiutare, per me è troppo importante. Quanto sto cambiando? Troppo, sono felice perché cerco sempre di crescere e lavoro molto per essere pronto per aiutare la Lazio. Sto cercando di far crescere la mia muscolatura, sono troppo felice. Milan? Vediamo cosa succede, sono sempre pronto per aiutare. Abbiamo fatto una grande partita, voglio di fare di più, la prima cosa è aiutare la Lazio".

Pubblicato il 04/05