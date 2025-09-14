Lazio, Marusic a Dazn: "Voglio ringraziare i tifosi. Sarri non è cambiato. Il derby..."

Così Adam Marusic ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium: “Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qui, il derby non deve mancare nulla, dobbiamo vincere per tutti noi e la nostra gente. Abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, poi tutti hanno cambiato atteggiamento dopo il rosso annullato, eravamo nervosi per questa cosa, non deve succedere perché dobbiamo restare concentrati e lottare su ogni pallone. Abbiamo parlato molto, non dobbiamo cercare alibi sul mercato giocando ogni partita come se fosse l’ultima. Conosciamo Sarri e non è cambiato nulla".