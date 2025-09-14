Lazio, Marusic a LSC: "Sconfitta che brucia. Derby? Vogliamo fare un regalo ai tifosi"

Nel post partita di Sassuolo - Lazio, Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole.

“Una sconfitta che brucia sicuramente, penso che è stata un’altra partita rispetto a Como, che abbiamo provato a giocare i primi quindici/venti minuti, ma dopo non so nemmeno io perché abbiamo smesso di giocare. In questo periodo dobbiamo essere più lucidi, con più motivazione e più fame per fare male all’avversario. Dobbiamo analizzare bene la partita e tra sette giorni abbiamo una partita molto importante”.

"C’è più rabbia che delusione perché so che potevamo fare meglio. Dopo il loro gol abbiamo provato a giocare e abbiamo avuto qualche occasione. Una sconfitta che brucia e chiedo scusa a tutti i tifosi venuti fino a qui, erano tantissimi. Spero possiamo fargli un grande regalo prossima settimana”.

"Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che sono sempre stati con noi e penso che ognuno di noi debba dare il massimo, entrare con l’approccio giusto e con la fame per portare i tre punti a casa”.

“Questa partita rispetto a Como è stata diversa, abbiamo fatto anche qualcosa bene. Abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato i primi quindici/ venti minuti. Poi c’è stata l’espulsione, ma l’arbitro ha cambiato idea e ci siamo tutti innervositi. Dopo questo Loro hanno iniziato a giocare e noi eravamo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo pure giocato bene, ma hanno avuto un calcio d’angolo e hanno fatto gol. Abbiamo provato a recuperare, ma non siamo riusciti”.

