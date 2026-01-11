Lazio, Mimun: "Errori e orrori, è una tortura! Così ci passa la voglia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Andando avanti così, mi potrebbe passare definitivamente la voglia". Inizia così l'editoriale di Clemente Mimun sulle colonne de Il Messaggero, focalizzata soprattutto sui tanti errori arbitrati che, nelle ultime settimane, hanno colpito la Lazio. Il giornalista ammette che assistere a "errori ed orrori" che stanno combinando gli arbitri sia diventata una sorta di "tortura".

"Si va allo stadio per sostenere la squadra, ma puntualmente si esce col fegato a pezzi e i nervi a fiori di pelle", prosegue il direttore del TG5. Si è superato il limite di sopportazione, secondo il suo punto di vista e quello di tanti addetti ai lavori, tra cui Sarri e il presidente Lotito. "Stanno mandando il pallone nel pallone".

Mimun conclude il suo editoriale con un ringraziamento nei confronti di Guendouzi, ora al Fenerbahce, e con l'augurio che, oltre a quella (possibile) di Mandas, non ci siano altre uscire importanti. Sui nuovi acquisti, "le perplessità del mister non sono mai un buon segno, ma non si sa mai". Oggi contro il Verona - termina Mimun - sarà una battaglia. Forse anche per la Lazio l'ultima chance di risalire la china.