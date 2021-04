Lazio, Negro: "Col Napoli fondamentale il contropiede. Su Acerbi e Radu..."

L'ex difensore biancoceleste Paolo Negro, è intervenuto ai microfoni di Radiosei soffermandosi sul match di stasera tra Napoli e Lazio: “La partita col Napoli è di grande importanza, non so se possa essere determinante per la corsa Champions ma uscire già con un pareggio potrebbe avere conseguenze sulla classifica. I biancocelesti dovranno sfruttare le ripartenze visto che il Napoli proverà a fare la partita, e sarà fondamentale che la Lazio sfrutti al meglio gli spazi ".

DIFESA - “Acerbi è un difensore di valore, ha molta dedizione, sa proporsi ed è il top nella Lazio. Radu? Quando a 35anni si è così in forma e si gioca così ad alti livelli vuol dire solo che si tratta di un grande professionista. Luiz Felipe ha mezzi importanti ma è ancora un po' grezzo, va aiutato ancora a crescere dal punto di vista difensivo “.

