Lazio, Oddi: "Romagnoli deve arrivare a prescindere da Acerbi"

La Lazio deve rifondare la difesa e ha deciso di puntare tutto su Alessio Romagnoli. Il giocatore di Anzio, tifoso biancoceleste, è in scadenza con il Milan e arriverebbe a zero. La trattativa per portarlo a Formello è momentaneamente in stand-by: la dirigenza sta capendo se aspettare prima la cessione di Acerbi o acquistare in ogni caso il ragazzo. Massimo Oddi a Radiosei ha detto la sua: “La Lazio deve cogliere l’opportunità di ingaggiare Romagnoli a prescindere dalla cessione di Acerbi. Lui è in uscita, alla lunga una soluzione si può trovare, ma il rischio di perdere il capitano del Milan se si temporeggia è alto. Ragionare in modo diverso sarebbe grave, poi è chiaro che oltre a Romagnoli mi aspetto un altro difensore con caratteristiche diverse che possa essere complementare. La coppia Acerbi-Romagnoli non sarebbe il massimo, manca un po’ di velocità. Su Patric continuo a pensare che possa rappresentare un ottima alternativa partendo dalla panchina".

ENIGMA PORTIERE - "Carnesecchi comunque a prescindere dall’infortunio? Sono d’accordo, la Lazio investe su di lui anche per la prospettiva”.