Lazio, Pastore: "Bologna squadra in crescita. Nuno Tavares è uno dei..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca poco al ritorno della Serie A e i tifosi non sono più nella pelle. Domenica sera si gioca Lazio - Bologna: i biancocelesti vogliono continuare a macinare punti, così come il Bologna vuole replicare quanto di buono fatto nell'ultima giornata, sempre all'Olimpico ma contro la squadra dell'altra sponda del Tevere. Giuseppe Pastore, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della gara, delle difficoltà nell'affrontare il Bologna di Italiano e anche di prospettive future. Ecco di seguito le sue parole: "Nel post sosta nazionali ci sono molte incognite, come gli infortuni. La Lazio ad esempio ha perso Nuno Tavares che per me è uno dei 3 giocatori più forti del campionato. Qualcuna cadrà. Lazio - Bologna è difficile, mancherà Tavares e Castellanos non so se giocherà. Il Bologna non perde dalla seconda giornata contro il Napoli, squadra in crescita. C'è un dato interessante: è la squadra che recupera palla più in fretta con il pressing. Sta iniziando a funzionare, fa fatica davanti ma ha tanti giocatori che stanno entrando in condizione. Se dovesse vincere la Lazio sarebbe un piccolo esame di laurea superato. Ha tutto i riflettori addosso, se il Napoli non dovesse vincere con la Roma la Lazio potrebbe andare in vetta".