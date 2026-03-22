Lazio, Pedro fa cifra tonda. E l’ultima volta a Bologna…
22.03.2026 15:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
È iniziato da pochissimi minuti il primo tempo di Bologna - Lazio, gara valida per la trentesima giornata di Serie A. In campo al Dall'Ara, nell'undici titolare biancoceleste, si rivede Pedro. Lo spagnolo è tornato dal 1' nello stadio in cui si è infortunato alla caviglia, un guaio che l'ha costretto a fermarsi per diverso tempo, e da dove è uscito tra gli applausi del pubblico rossoblù.
Una gara particolarmente sentita per l'ex Barcellona, che gli consente di raggiungere un traguardo importante nella sua storia con l'aquila sul petto: è la 200esima presenza.
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