Lazio, Pellegrini a rischia di saltare il Genoa: il motivo
20.01.2026 08:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Como ferisce la Lazio e fa perdere anche Cataldi dalle disposizioni di Maurizio Sarri. Il centrocampista romano era diffidato e, con l'ammonizione ricevuta ieri sera dovrà saltare il Lecce, match in programma sabato sera alle ore 20.45.
Il match allo Stadio Via del Mare è rischioso però per un altro giocatore in rosa biancoceleste.
Tra i diffidati appare ora Luca Pellegrini, ammonito con la squadra di Fabregas e ora a rischio squalifica contro il Genoa, a seguito di eventuale cartellino giallo.