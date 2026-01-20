Champions League, oggi Napoli e Inter in campo: il programma
20.01.2026 09:00 di Ludovica Lamboglia
Questa sera torna la Champions League con tutta la sua magia. Con le prime nove partite della 7^ giornata valida per la fase di campionato della competizione. Scontro tra i vertici della Serie A e della Premier League con il big match a San Siro tra Inter e Arsenal, mentre il Napoli sarà di scena in Danimarca per affrontare il Copenaghen.
Kairat Almaty - Club Brugge ore 16:30
Bodo Glimt - Manchester City ore 18:45
Copenaghen - Napoli ore 21:00
Inter - Arsenal ore 21:00
Olympiakos - Bayer Leverkusen ore 21:00
Real Madrid - Monaco ore 21:00
Sporting Club - Paris Saint Germain ore 21:00
Tottenham - Borussia Dortmund ore 21:00
Villarreal - Ajax ore 21:00