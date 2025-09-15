Lazio, Petrucci (Sky): "Lite tra Rovella e il tifoso? Ecco cos'è successo..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha commentato la partita di domenica della Lazio contro il Sassuolo, vinta per 1-0 dalla squadra di Fabio Grosso, facendo anche il punto su quanto avvenuto tra Rovella, Pelelgrini e il tifoso durante la partita.

"Ho avuto una forte sensazione di insofferenza da parte della squadra. Rovella ha avuto un confronto con un tifoso abbastanza acceso che se l'è presa con Pellegrini, il tifoso non vedeva perché Pellegrini era in piedi e glielo ha fatto notare in maniera poco educata, è tutto rientrato dopo qualche minuto grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Che il mercato bloccato diventi un alibi è possibile, ma sarebbe gravissimo, è l’ultima cosa che dovrebbe fare la squadra".

"Belahyane l’ho visto meglio rispetto a Dele Bashiru, deve migliorare sotto qualche aspetto, ma l’ho visto più dentro la partita. Questa squadra ha dei limiti nervosi, ci possono essere episodi negativi, ma bisogna essere in grado di riprendersi mentalmente. Sarri ha lasciato il Mapei per motivi familiari, era già stato deciso prima, però doveva comunque parlare prima di andare via, era molto nervoso e arrabbiato, aspettiamo le sue dichiarazioni di oggi. La Lazio probabilmente a gennaio potrà fare mercato a saldo zero, non sarà un mercato libero, aspettiamo il 30 settembre per saperne di più". ù

