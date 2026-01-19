Lazio, Rambaudi: "Col Como è una finale. Lotito? Non vuole primeggiare"

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha sottolineato l'importanza della sfida tra Lazio e Como, soffermandosi poi sul mercato. Queste le sue parole:

“Il Como è una squadra che quando scende in campo sai che partita vedrai, come gioca, che principi e filosofia di gioco ha. Hanno anche tanti difetti, secondo me. Bisogna sentirla molto questa gara, deve essere una finale per tante motivazioni: questa sfida può valorizzare le qualità della Lazio e vincere potrebbe dare tanto in questo ambiente che è giù di morale".

"Caro presidente, non vuoi primeggiare. Ok prendere i giocatori che possono essere utili ma serve anche chi ti valorizza il resto. La strategia qui è prendere giocatori da valorizzare ma questo non si può fare alla Lazio. Questa società ha ragionato così per tanti anni. Da altre parte vanno a prendere profili utili. Sono stanco, parliamo della partita che è meglio".