Lazio, ricordi Bruno Jordao? Ha rescisso con il Wolverhampton, e ora...

© foto di Federico Gaetano

Ha fatto parte della cordata di portoghesi arrivati alla Lazio nel 2017. Ora però è senza squadra. Si tratta di Bruno Jordão, ex centrocampista biancoceleste che si era accasato nella Capitale insieme a Pedro Neto e all'esperto Nani. Dopo due anni, e pochissime presenze, si era trasferito di nuovo, questa volta in Inghilterra, al Wolverhampton, per circa 9 milioni di euro. Ma anche con nel Regno Unito non ha avuto molta fortuna: negli ultimi quattro anni e mezzo ha giocato pochissime partite spostandosi spesso in prestito (prima Famalicao, poi Grassopphers e Santa Clara). Adesso i Wolves ha deciso ufficialmente di rescindere il suo contratto attraverso un comunicato. All'età di 25 anni è rimasto senza squadra, nella speranza di trovare presto una nuova esperienza per rilanciarsi.