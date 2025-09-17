Lazio - Roma, le voci che racconteranno il derby su Dazn

Domenica 21 settembre, è la data cerchiata in rosso sul calendario. L'Olimpico farà da palco alla sfida più attesa della stagione nella Capitale: il derby. La Lazio "ospiterà" la Roma, l'appuntamento sul campo col calcio d'inizio è alle 12:30. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Pierluigi Pardo, per la telecronaca, e Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE