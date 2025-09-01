Lazio - Roma, parte la prelazione per gli abbonati nel settore Sud: tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti i tifosi della Lazio che sono abbonati nel settore Sud (Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est, compresi gli Aquilotto U-14) non hanno diritto alla partita tra Lazio e Roma, in programma il 21 settembre, a orario ancora da stabilire. A renderlo noto è stata la stessa società biancoceleste in sede di sottoscrizione dell'abbonamento, così come nel comunicato emesso per fornire tutte le info in merito al match.

Per chi ha sottoscritto l'abbonamento, però, è previsto un periodo di prelazione, che partirà oggi 1° settembre alle ore 16.00 e durerà fino alle ore 24:00 di giovedi 4 settembre, nel corso del quale sarà possibile acquistare a prezzo ridotto un tagliando di Tribuna Tevere, Tevere Parterre, Tevere Top, di Tribuna Monte Mario Top e Laterale Nord. I biglietti saranno acquistabili sul circuito online Vivaticket e nei Punti Vendita Vivaticket. Di seguito prezzi e comunicato.

TABELLA PREZZI CON PROMO ABBONATI

Tribuna Monte Mario Top - 46€ (U-16: 35€);

Tribuna Monte Mario Laterale - 38€ (U-16: 30€);

Tribuna Tevere Top - 40€ (U-16: 30€);

Tribuna Tevere - 35€ (U-16: 28€);

Tribuna Tevere Parterre Centrale - 32€ (U-16: 25€);

Tribuna Tevere Parterre - 25€ (U-16: 20€);

IL COMUNICATO DELLA LAZIO - "Tutti gli abbonati dei Distinti Sud Est e Curva Maestrelli compreso gli Aquilotti under 14, come comunicato in campagna abbonamenti non hanno diritto a questa gara ma potranno acquistare un tagliando di Tribuna Tevere – Tevere Parterre - Tevere Top e di Tribuna Monte Mario Top e Laterale Nord come da tabella prezzi e nel seguente periodo: dalle ore 16:00 di lunedi 1° settembre, fino alle ore 24:00 di giovedi 4 settembre".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.