Lazio, Romagnoli a LSC: "Diamo tutto per questa maglia, i tifosi se lo meritano"

Esordio stagionale per Alessio Romagnoli. Dopo aver scontato la squalifica di due giornata rimediata nella sfida contro il Lecce della scorsa stagione, il difensore biancoceleste è pronto a riprendere in mano le redini del reparto. Durante il prepartita, Romagnoli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco di seguito le sue parole:

"Servirà una grande Lazio perché loro sono una buonissima squadra, anche se hanno perso le prime due. Servirà dare il massimo. È bello che io sia ancora qui, dobbiamo dare tutto per questa maglia, ce lo meritiamo noi e se lo meritano i tifosi, dobbiamo fare una grande stagione. I tifosi sono fondamentali, sono sempre presenti, dobbiamo dargli una bella gioia oggi".

