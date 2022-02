Lazio, Sannino su Luiz Felipe: “Inzaghi lo voleva dare via, spero rimanga in Italia”

Dopo l’intervista esclusiva concessa ai nostri microfoni qualche tempo fa, Giuseppe Sannino è tornato a parlare di Luiz Felipe, suo giocatore ai tempi della Salernitana, che si è da poco conquistato la convocazione di Mancini per lo stage di Coverciano. Queste le parole del tecnico campano: "Quando Luiz era con me a Salerno, andai contro tutti gli scettici. Si mise subito a disposizione perché voleva imparare in fretta. Ricordo che quando parlavo con Lotito gli dicevo che lei era fortunato ad avere due giocatori come Luiz Felipe e Mantovani, oggi all'Alessandria. Andai via dalla Salernitana, a Trieste: giocammo in amichevole con la Lazio e parlai di lui con Simone Inzaghi, che voleva farlo crescere altrove. Invece lo tenne, lo mise una volta in coppa e da lì non uscì più. Sono felice sia andata così, mi auguro che ora possa rimanere qui in Italia, dove ha iniziato anche un percorso per la nazionale".