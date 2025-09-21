Lazio, Sarri deluso: "Abbiamo sprecato almeno 4/5 occasioni da gol"

Un ko amaro quella maturato dalla Lazio che incassa la seconda sconfitta consecutiva nel derby contro la Roma. I biancocelesti hanno disputato una buona gara ma sono stati puniti da un errore difensivo che ha permesso a Pellegrini di sbloccare la gara.

Sul tema delle occasioni create nel match ecco le parole di Sarri in conferenza stampa: "Eravamo stati pericolosi in due-tre occasioni, con Rovella, Guendouzi, Romagnoli. Poi abbiamo sbandato per dieci minuti dopo il gol e ripreso in mano la partita. Abbiamo sbagliato a quattro-cinque palle gol nitide. Ci rimane un grande rammarico, per la seconda partita consecutiva abbiamo concesso pochissimo e perso per banalità e superficialità, è il nostro limite in questo momento, oggi sembravamo anche più pericolosi del solito".

