Lazio, Sarri e il dubbio Dele-Bashiru: "Sembra che stia bene, ma..."

Dele-Bashiru da valutare. Non è stato semplice il rientro dall'Africa per le partite giocate con la Nigeria: Sarri proprio in questi giorni l'ha ritrovato a Formello in vista della gara contro il Sassuolo. E in conferenza stampa, alla vigilia della partita, il tecnico ha parlato delle sue condizioni, spiegando come l'ha rivisto. Queste le sue parole.

"Dele-Bashiru? È arrivato giovedì dopo 16 ore di volo. Non l'abbiamo fatto allenare, sarebbe stato distruttivo. Poi gli allenamenti tattici hanno dato poche indicazioni fisiche, le idee non possono essere chiare. Ha giocato martedì sera dall'altra parte del mondo, ha dormito poco, ha fatto scali, è stato un tour de foce. Da quello che si vede da queste sedute di preparazione alla gara sembra che stia benino, ma difficile dirlo".

