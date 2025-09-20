Lazio, Sarri: "Gasperini? Rispetto profondo, ma al derby saremo rivali"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A meno di 24 ore dal fischio d'inizio del derby della Capitale, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Tra le altre cose, Mau ha speso delle parole al miele per l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, ribadendo il rispetto reciproco che li lega, ma anche sottolineando come nella stracittadina saranno l'uno contro l'altro.

"Sono tanti anni che ci affrontiamo, se dipendesse solo da noi avremmo vinto tutti i campionati. Ci gioco contro da più di 20 anni, in tutto questo tempo è cresciuto il rispetto per la persona, la cosa ci ha accumunato. Lo rispetto profondamente, in questa stagione darà tanto alla Roma. Domani però è il derby. Domani siamo parecchio contro".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.