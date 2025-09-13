Lazio, Sarri sicuro: "Guendouzi può esprimersi al top. E sui gol..."

Guendouzi vuole alzare l'asticella. Nei giorni scorsi, in Francia, ha detto di voler segnare tra i 5 e gli 8 gol in stagione, dopo il primo già realizzato contro il Verona alla seconda giornata di campionato. Proprio su questo aspetto si è espresso il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

"Quanti gol può segnare Guendouzi? La storia mi dice che è più vicino ai 5. Non è mai stato uno che ha segnato tanto, è vero che sta entrando in una fase in cui può esprimersi al top. Se segna sono contento, ma è uno totale, per noi la sua fase difensiva è fondamentale. Se ne fa 8 ma ce ne fa prendere 5, allora meglio che ne faccia 5. Però ha una maturità che ora può spingerlo a dare il massimo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.