Lazio, Sarri su Noslin: "Faccio un po' fatica a inquadrarlo, a volte mi sembra..."

In conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Verona, Sarri si è soffermato anche su alcuni singoli e in particolare su Noslin ha dichiarato: "Faccio un po' di fatica anche io ad inquadrarlo. Dagli allenamenti mi sembra un esterno, a volte mi sembra una seconda punta. Ha gamba, ha un buon atteggiamento e quindi credo che possa aiutarci anche da esterno. Noi abbiamo una spada di Damocle sulla testa perch se Dia venisse convocato avere Noslin in rosa sarebbe determinante. Ha l'istinto del gol, lo vedo anche in allenamento. Questa sera volevo metterlo nella parte finale della gara ma poi Marusic mi ha chiesto il cambio".

