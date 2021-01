Lazio - Sassuolo, Obiang: "Potevamo fare di più. E sul gol di Immobile..."

Vittoria preziosa in ottica Champions per la Lazio, ora a meno tre dal terzo posto. Al termine della gara il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato le ragioni del ko contro i biancocelesti: "Oggi sono mancati i centimetri, in certi momenti potevamo fare di più e il centimetro che ha fatto la differenza è sul gol di Immobile. Siamo lì, vicini a quelle squadre che ci stanno davanti in classifica. Ci manca qualcosina per raggiungerle ma siamo vicini".