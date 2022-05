Lazio-Verona, superata quota 50 mila: non accadeva dal 2015

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Stadio Olimpico si tinge di biancoceleste per l'ultima partita in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Questa sera contro il Verona , nell'impianto sportivo capitolino, saranno presenti più di 50 mila tifosi laziali pronti a suonare la carica e a trascinare Milinkovic e compagni alla vittoria che significherebbe quinto posto in classifica. A pochissime ore dal fischio d'inizio del match sono stati staccati ben 50108 tagliandi. Esclusi i big match, che ovviamente contano spesso una presenza massiccia di tifosi ospiti, la quota dei 50 mila mancava dall'aprile del 2015, Lazio-Empoli 4-0.