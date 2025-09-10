Lazio, verso la sfida contro il Sassuolo: i precedenti contro i neroverdi in trasferta
Al termine della sosta per le nazionali, la Lazio sarà impegnata sul campo del Sassuolo nella terza gara del proprio campionato. Reduce dal convincente 4-0 casalingo inflitto al Verona, la squadra di Sarri cercherà conferme a Reggio Emilia, per cercare di arrivare nella miglior condizione al derby contro la Roma della quarta giornata.
I precedenti in casa dei neroverdi sorridono ai biancocelesti, visto che, in 11 gare di Serie A giocate al Mapei Stadium, sono arrivate sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultimo successo della Lazio è uno 0-2 risalente all'ottobre 2023, mentre per l'ultima partita persa in trasferta contro il Sassuolo bisogna tornare al 2-1 arrivato nel dicembre 2021. In totale, sono 19 i gol segnati dai capitolini, contro gli 11 degli emiliani.
