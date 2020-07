Lotta scudetto, Collovati: "Atalanta favorita con una vittoria a Torino"

Non Lazio o Inter, la nuova anti-Juventus è l'Atalanta. La tremenda striscia positiva dei bergamaschi costringe Collovati a prenderli in considerazione per la lotta scudetto, dato che sabato giocheranno contro i bianconeri.

Ecco le parole dell'ex giocatore a Novantesimo Minuto: "Io se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita. E poi se l'Atalanta riuscirà a mantenere questa condizione anche in Champions sarà una variabile impazzita: sta bene, ha i ricambi. Muriel ha fatto 17 gol, De Roon è entrato nel secondo tempo. È una squadra temibile, secondo me se dovesse vincere a Torino potrebbe essere anche favorita per lo scudetto".