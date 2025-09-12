Milan, Rabiot si presenta in grande stile: "Qui per vincere, farò almeno 10 gol"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Adrien Rabiot torna in Serie A e lo fa con la maglia rossonera del Milan. Il centrocampista ha parlato così della scelta di tornare in Italia durante la conferenza stampa di presentazione e del suo obiettivo minimo di gol: "Ho fatto 10-11 gol un anno con la Juve, l'anno scorso pure con tanti assist. Mi piace essere in area. Spero di fare almeno 10 gol: Allegri e De Zerbi mi hanno convinto che posso essere un giocatore che segna". Parole che di certo faranno sognare i fantallenatori che hanno puntato su di lui durante l'asta.

Dove preferisci giocare a centrocampo?

"Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più avanti. In tutta umiltà penso di poter fare tutto, poi dipende da Allegri. Se giochiamo 3-5-2, il mio ruolo preferito è quello di mezzala sinistra. Poi posso giocare a due o più alto o sotto la punta".

Juve candidata allo Scudetto?

"Io sono venuto qui per fare qualcosa di grande, per vincere lo Scudetto. Se vengo qui al Milan, è per vincere. Poi ci sono tante altre cose esterne, non c'è solo il mio desiderio e la mia voglia. Ma io proverò a fare tutto per portare la squadra più in alto possibile. Vedremo a febbraio-marzo dove saremo. Per il momento dobbiamo lavorare, seguire il mister. La Juventus ha preso giocatori forti davanti, quindi sarà una delle squadra che può lottare per vincere il campionato".

