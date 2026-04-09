Mondiali 2026, scelti i 52 arbitri: c'è anche un italiano
Manca sempre meno al Mondiale del 2026 che pian piano prende forma. La FIFA, intanto, ha scelto gli arbitri che dirigeranno le varie partite e, tra loro, c’è anche un italiano.
Tra i 52 direttori di gara ci sarà infatti anche il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, internazionale dal 2019 e promosso a Elite UEFA. Assieme a lui anche Marco Di Bello, tra i varisti, e gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.
Dei 52 direttori di gara presenti 15 arrivano dalla UEFA in Europa, 16 dalla CONMEBOL sudamericana, 9 dalla CONCACAF nordamericana, 8 dall’AFC asiatica, 7 dalla CAF dell’Africa e uno dalla federazione dell’Oceania, la OFC.
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