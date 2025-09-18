Mondiali atletica | Rovella e Tavares si congratulano con Furlani: "Mostro!"

La vittoria di Mattia Furlani ai mondiali di atletica di Tokyo ha fatto il giro dello Stivale e ha raccolto l'euforia di molti esponenti del mondo dello sport italiano. Tra questi anche i due calciatori della Lazio Nicolò Rovella e Nuno Tavares: il primo ha commentato un contenuto della Rai pubblicato su instagram elogiando l'atleta con un "Mostroooooo" che trasmette tutta l'euforia per la vittoria del connazionale; il secondo, con cui esiste un rapporto di amicizia e una sfida in sospeso, ha commentato e condiviso sulle storie lo stesso contenuto per supportare Furlani.

